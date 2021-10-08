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В Арбитражный суд Липецкой области обратилась региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Липецкой области» с заявлением о признании профессионального образовательного учреждения «Липецкий аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» несостоятельным (банкротом).

Как указано в заявлении, у должника перед заявителем имеется задолженность по договору займа – 2,9 млн. рублей, а также проценты на сумму долга – 931 тыс. рублей.

Арбитражный суд определил принять заявление о признании ПОУ «Липецкий АК ДОСААФ России» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 27 октября 2021 года