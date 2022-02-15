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В Липецке пройдут соревнования по танцам на колясках

14 минут назад
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19 февраля в спортивном комплексе «Энергия» (г. Липецк, ул. Невского, д. 25 «А») состоится открытое первенство областной спортивно-адаптивной школы по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники будут соревноваться в рамках дисциплины – «Танцы на колясках».

В состязании примут участие спортсмены из Липецка, Московской области, Серпухова, Тамбова, Воронежа, Череповца.

Партнёры мероприятия – благотворительный фонд «Милосердие», ООО «Антарес» и общественная организация инвалидов «Параллели». Состязание проводится в рамках проекта партии Единая Россия «Единая страна – доступная среда».

Соревнования проводятся в целях популяризации и развития спортивной дисциплины, социальной и физической адаптации инвалидов, подготовки спортивного резерва для участия во всероссийских и международных соревнованиях.

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