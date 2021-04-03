Финал ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» состоялся на сцене дворца культуры «Сокол» г. Липецка, сообщает пресс-служба мэрии.

За звание самых талантливых, спортивных, умных и харизматичных боролись десять девушек и девять юношей – лучшие студенты из учреждений высшего и профессионального образования Липецка.

В течение двух месяцев они проходили различные конкурсные этапы: сдавали нормативы ГТО, соревновались в интеллекте, организовывали благотворительные мероприятия, участвовали в различных мастер-классах и тематических фотосессиях.

Поддержать молодежь приехали вице-губернатор Александр Рябченко и заместитель главы города Ирина Артёмова. Александр Рябченко отметил, что впервые попал на студенческое состязание с таким высоким уровнем постановки творческих номеров и пожелал всем ребятам успешной учебы. Присоединилась к теплым словам и Ирина Артёмова.

– Я счастлива разделить с вами радость этого праздника молодости и красоты. Уже само участие в конкурсе дало вам опыт, который останется на всю жизнь. Все вы талантливые, интеллектуальные, спортивные и, я верю, что у каждого из вас прекрасная душа, – отметила заместитель главы Липецка.

Стоит отметить, что конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители организаторов и партнеров конкурса, специалисты сферы культуры и искусства, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По итогам номинации распределились следующим образом:

Мистер Обаяние — Сергей Крузе, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мистер Элегантность — Илья Бредихин, РАНХиГС

Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий металлургический колледж

Мистер Артистизм — Иван Гребеньков, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мистер Творчество — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства

Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ

Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства

Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права

Мистер Спорт — Данила Маяков, ЛГТУ

Мисс Нежность — Инна Каковкина, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ

Мисс Артистизм — Анастасия Теперешкина, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий

Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,

Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права

Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий металлургический колледж

Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий

Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум сервиса и дизайна

Мисс Интеллект — Светлана Павленко, РАНХиГС

Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ

Впервые в конкурсе была учреждена номинация Мистер и Мисс Дружба. Победителей в ней выбирали сами участники. По итогу голосования награды получили Иван Гребеньков и Инна Каковкина.

В номинациях Мистер и Мисс профессиональное образование лучшими стали Арарат Мхитарян и Анастасия Теперешкина.

Вторыми вице-Мистером и вице-Мисс были названы Сергей Крузе и Гурина Ксения, первыми — Данила Маяков и Инна Каковкина.

Самые желанные титулы – Мистер и Мисс Студенчество – получили Иван Гребеньков и Светлана Павленко. Стоит отметить, что Иван играет в студенческом театре «Театро», поёт в ансамбле казачьей песни «Хуторок», а раньше играл в КВН. Светлана любит активный отдых. Раньше она сотрудничала с модельным агентством и увлекалась йогой, сейчас занимается волейболом.

Как известно, победители конкурса представят наш регион во Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021», который пройдет в Москве летом этого года.