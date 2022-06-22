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В Липецкой области отменят критерий нуждаемости при предоставлении бесплатной газификации многодетным семьям. Это касается тех, чьи дома включены в утверждённый план – график по догазификации населённых пунктов Липецкой области.

Таким правом также смогут воспользоваться и ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Ранее на бесплатную газификацию могли претендовать только семьи, чей среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Изменения в закон « О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения» рассмотрел и одобрил сегодня социальный комитет облсовета.

— Депутаты уделяют особое внимание вопросам догазификации в регионе. Мы должны максимально упростить эту процедуру для людей, чтобы повысить качество жизни наших жителей особенно в отдаленных районах Липецкой области, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Внесение изменений потребует увеличение бюджетного финансирования на 3,7 млн рублей. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии, которая состоится 30 июня.