В любительском футбольном турнире в Липецке играет поностью темнокожая дружина

В минувшую пятницу стартовал Кубок открытия ЛФЛ-Липецк по миди-футболу 8х8, пишет Чемпионат48. Поединки проходят на стадионе «Янтарь», руководство которого заключило с новой для Липецка лигой договор о сотрудничестве.

Для участия в турнире заявилась 21 команда. На предварительном этапе их разбили на семь групп. Одной из ярких фишек стало участие в турнире интернациональной темнокожей дружины “Афрофрут”. Она уже показала, на что способна, во встрече с “Новолипецкой мателлобазой”. Матч завершился со счетом 2:2.

Голами в составе африканцев отметились Секу Абубакар Туре и игрок с фамилией Касенджа. Особенно эмоциональным вышло празднование второго гола, который позволил “Афрофруту” вырвать ничью в непростом поединке (смотрите видео).

Добавим, что в турнире принимает участие и команда из Добринки – “Фортуна”, которая попала в группу с “Арсеналом” и “Монолитом”. Свою первую игру “Фортуна” проведет сегодня, 12 июля, в 19.00.

В плэй-офф, который начнётся с 1/8 финала, выйдут по две сильнейшие дружины из группы, а также две команды из числа занявших третьи места по лучшим дополнительным показателям.

Фото и видео: ЛФЛ ЛИПЕЦК.