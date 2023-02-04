Студенты среднего профессионального образования Липецкой области приняли участие в викторине, посвященной 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. В Елецком колледже инновационных технологий собрались шесть команд Центрального федерального округа. Задания включали два блока вопросов, по три этапа в каждом.

Участникам нужно было продемонстрировать знания по цифрам, датам и героям Сталинградской битвы, ответить на видеовопросы от первых лиц Липецкой области, рассказать о фильмах про героическое сражение. Победу одержала команда «Мы из Ельца», второе место заняла команда «Курская дуга», третье место — представители Орловской области «Огненный рубеж». В елецком колледже разместилась выставка с экспонатами времен Великой Отечественной войны, организованная поисковым отрядом «Астра» Елецкого района.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.