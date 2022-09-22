Военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте регионального управления административных органов.

В приказе говорится, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории Липецкой области, имеющие мобилизационные предписания или получившие персональные повестки, должны в срок явиться в пункты сбора.

Всем указанным категориям, подлежащим мобилизации, но не получившим повесток и мобилизационных предписаний, временно запрещается выезд за пределы города или района проживания, если речь идёт о жителях муниципалитетов.

При явке в пункты сбора мобилизованные граждане должны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в персональных повестках и мобилизационных предписаниях.

Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны освободить призываемых от работы или службы, выплатить им заработную плату и обеспечить явку указанных сотрудников в пункты сбора в указанные в повестках сроки.

Также документ регламентирует ответственность за неявку по мобилизации.