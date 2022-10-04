Около сорока студентов Елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса провели субботник на территории детского лагеря «Прометей». Они убирали сухостой, собирали спиленные деревья, выносили старую мебель из корпусов.

Лагерь «Прометей» был построен в 1977 году. Это самый крупный оздоровительный детский центр в регионе. Восстанавливать его будут постепенно. На первом этапе лагерь благоустроят и отрегулируют все системы жизнедеятельности. Пять из двенадцати корпусов реконструируют полностью. В семи проведут косметический ремонт. Рабочие уже приступили к внутренней отделке помещений. Кроме того, на территории устанавливают камеры видеонаблюдения.

Параллельно выстраивается концепция работы учреждения. Планируется, что лагерь будет работать круглогодично — 14 смен по 21 дню, в каждую из которых сможет принять до тысячи детей. Оперативным управлением займётся «Центр развития детского отдыха». Предполагается, что в «Прометее» дети будут не только отдыхать, но и участвовать в различных проектах, тематических сменах, проводить спортивные соревнования и творческие конкурсы. Путёвки будут доступны всем желающим, но приоритет будет отдан детям Липецкой области.

«Лагерь «Прометей» должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи. В качестве одного из направлений работы рассматривается IT-специализация», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.