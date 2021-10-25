Выставка научных достижений «ЛГТУ ЭКСПО», приуроченная 65-летию вуза и Году науки и технологий в России, открылась в девятом корпусе университета. Представлены более 30 презентационных материалов научных проектов и 40 экспонатов-разработок научных школ ЛГТУ.

«Эта выставка стала главным университетским мероприятием в Год науки и технологий. Она даёт полное представление о результатах научной деятельности университета, разнообразии тем, проводимых исследований, высоком уровне липецких учёных. Уверен, что экспозиция даст импульс вдохновения коллективу университета для дальнейшей учёбы и работы», – прокомментировал ректор ЛГТУ Павел Сараев.

В экспозиции можно увидеть увидели макеты, изделия и образцы в таких отраслях, как энергетика, металлургия, машиностроение, строительство, химия, сфера IT и SMART-технологий. На площадке выставлены опытные образцы липецких инженеров: экспериментальный модульный преобразователь частоты, электротехнический автоматизированный комплекс экспериментального электродугового плазмотрона, лабораторный прототип 3D биопринтера для реконструктивной медицины и многое другое. Вместе с инженерно-техническими проектами представлены монографии и исследования в области экономики и социально-гуманитарных наук, проведенные в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований, а также просветительские проекты.

Разработки представили производственные предприятия региона – партнёры ЛГТУ: компании Липецкой ассоциации специалистов сварки и контроля, строительно-монтажное предприятие «Импульс», научно производственное предприятие «Валок-Чугун», научно-производственный комплекс «Технопарк – Липецк», производственно-торговая компания «ЧугунСпецСтрой», Грязинский культиваторный завод, Липецкий аттестационный центр и торговый дом «Профессионал».

«Такие выставки и площадки очень важны для развития бизнеса и экономики нашего региона, – обратился к гостям начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. – На наш взгляд инновационному малому бизнесу необходимы три вещи: кадры, технологии и деловые контакты. На этой площадке есть всё. Мы видим, как теоретические базовые знания воплощаются в практические разработки, которые улучшают жизнь наших людей и делают бизнес более эффективным и рентабельным».

Площадка будет работать в течение ноября 2021 года. Она станет не только местом встречи гостей. Выпускники и старшекурсники познакомятся с потенциальными работодателями, а у школьников будет возможность больше узнать о развитии науки в своём регионе.