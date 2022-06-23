Выставка живописи члена Союза художников России, заслуженного художника Липецкой области Лидии Скаргиной «Простой сюжет» открылась в Художественном музее Липецка. Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения автора. Представлено около 40 работ из авторской коллекции и музейного собрания, созданных в период с начала 1990-х по 2022 годы. Выставку открыли заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления культуры и туризма Ирина Кремнёва.

Лидия Васильевна Скаргина – один из ведущих и интереснейших художников Липецкой области старшего поколения, уже более сорока лет не перестающих удивлять зрителей своим творчеством. Родилась в апреле 1937 года в поселке Ставрово Владимирской области. Окончила в 1956 году мастерскую художественную профессионально-техническую школу. Училась в Московском полиграфическом институте. С 1971 по 1981 годы работала в художественном фонде Владимира. С 1981 года живёт и работает в Липецке, являясь активным участником всех крупных художественных проектов области, региона, России, на ее счету десятки персональных выставок.

Как рассказали организаторы выставки, динамика, смелость и постоянное стремление к простому – вот ключ к пониманию абстрактной живописи Лидии Скаргиной. Ее работы хранятся в собраниях Владимиро-Суздальского архитектурно-художественного музея, Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, Белгородского художественного музея, Липецкого областного краеведческого музея и его филиалов, в корпоративных и частных коллекциях России и за рубежом.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов. Выставка будет работать до 17 июля.