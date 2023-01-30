Персональная выставка художника Виктора Пичугина «Я честно красоту искал» открылась в областном выставочном зале. Экспозиция объединила около 40 работ из фондов липецких краеведческого и художественного музеев и мастерской художника. На открытии выставки присутствовали заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин, заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея — художественный руководитель Липецкого музейно-выставочного центра Ольга Буева и сам художник Виктор Пичугин.

Виктор Пичугин — член Союза художников России с 2002 года. Победитель в номинации «Профессиональный художник 2012 года» в жанре «живопись» областного творческого конкурса, посвященного празднику «День художника». В 2021 году Виктору Пичугину присвоено почетное звание «Заслуженный художник Липецкой области». В 2022 году он награжден медалью «Во славу Земли Липецкой». Работы Виктора Пичугина хранятся в государственных собраниях и частных коллекциях в России и за рубежом. По словам художника, вдохновение он находит в лирических пейзажах Липецкой области.

Выставка продлится до 27февраля. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.