В Липецком областном краеведческом музее откроется выставка одной картины Л.Л. Каменева «Летний день» Моршанского историко-художественного музея имени П.П. Иванова. Посетить её можно будет с 3 по 20 ноября, в том числе и по Пушкинской карте.

Лев Львович Каменев родился в 1833 году в городе Рыльске, в купеческой семье. В 1851 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где среди его учителей были К.И. Рабус и А.К. Саврасов. Каменев стал едва ли не самым заметным русским художником, писавшим тонкие лирические пейзажи. По словам Константина Коровина, в пейзажах Каменева сквозит какая-то неземная поэзия русских лесов, дорог, холмов, прикрытых кустами, и освещенные вечерним солнцем деревни. Он был живописцем тонкого лирического дарования. Любимый ученик и друг А.К. Саврасова, он не был революционером в области живописи, ему чужда какая-либо вычурность, склонность к «самовыражению ради самовыражения».

На картине «Летний день» изображены окрестности села Дмитриевка Моршанского уезда. Находилось полотно в городской усадьбе генерала Л.А. Пономарева в в Моршанске. После национализации дом был передан Союзу Молодежи, откуда картина поступила в музей в 1918 году.

Презентация выставки в электронном формате будет опубликована на сайте музея 3 ноября 2021 года.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.