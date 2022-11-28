Гастрономический фестиваль «Доброе сало», организованный в этом году в формате ярмарки без концертов и народных гуляний, состоялся в прошедшую субботу в Липецкой области. На главной аллее районного центра Доброе по традиции можно было приобрести не только сало разных видов и мясную продукцию, но и множество других товаров. Село Доброе еще с прошлых веков славилось своими широкими ярмарками.

На этот раз в Доброе съехались торговцы не только из Липецкого области, но также Тамбовской и Тульской. Покупателям представили большой ассортимент мясной продукции. Как всегда хорошим спросом пользовались нежнейшее сало разных видов и фермерское мясо.

Кроме того, во время ярмарки проводился сбор средств и продуктов в рамках благотворительного марафона #мывместе#своихнебросаем в поддержку участников специальной военной операции. Также каждый желающий мог написать письмо солдату. За два часа было собрано более 30 килограммов сала, 5,5 килограмма меда, 11 пар теплых носков, 20 кусков мыла, 30 банок домашних консервов и около 25 тыс. рублей. Все это организаторы направят в районный фонд помощи участникам СВО. Свою выручку, полученную на ярмарке, в фонд передают и сельские поселения Махоновское, Кореневщинское, Трубетчинское, глава КФХ «Кривецкое» Виктор Попов и СХП «Мокрое».

В Липецкой области по поручению губернатора Игоря Артамонова постоянно формируется и отправляется липецким военнослужащим и мобилизованным гуманитарный груз. «Кроме того, всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат», – подчеркнул Игорь Артамонов.