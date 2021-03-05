Накануне Международного женского дня компания HeadHunter провела пресс-конференцию, в ходе которой проанализировала текущую ситуацию на рынке труда в Липецкой области в гендерном аспекте. Эксперты поделились информацией о том, какие зарплатные ожидания мужчины и женщины указывают в своих резюме, а также рассказали, на вакансии с какими зарплатами их чаще всего приглашают работодатели региона.

«В Липецкой области присутствует небольшой перевес среди соискателей в пользу женщин – их на 4% больше в сравнении с мужчинами. Что касается распределения в ЦФО мужчин и женщин в профессиональных областях – мы видим, что подавляющее большинство резюме принадлежит представительницам прекрасного пола в таких сферах, как «Бухгалтерия, управленческий учет» (84%), «Управление персоналом» (80%), «Наука, образование» (77%). На противоположном полюсе находится сфера «Инсталляция и сервис» – в данной профессиональной области на женщин приходится всего 4% от общего числа резюме в ЦФО. Сегодня мы наблюдаем тенденцию к росту числа женщин, ищущих возможности для трудоустройства и работающих в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком». Сейчас в этой профессиональной области в ЦФО 19% от общего числа резюме приходится на прекрасную половину. Еще пять лет назад этот показатель был ниже – не более 5%», – рассказала Мария Игнатова, руководитель Службы Исследований компании HeadHunter (Москва).

Мария Игнатов.

«Средняя заработная плата, на которую претендовали женщины в Липецкой области по итогам 2020 года, составила 25 000 рублей – это на 15 000 рублей меньше, чем зарплатные ожидания мужчин. Однако такой разрыв связан не с тем, что женщины меньше себя ценят. В подавляющем большинстве случаев разница в зарплатных ожиданиях объясняется тем, что женщины останавливают свою карьеру на время декрета и, уже возвращаясь, по сути «догоняют» мужчин. Также стоит учитывать, что не все женщины с детьми готовы уделять полностью все свое время работе», – комментирует Мария Игнатова, руководитель Службы Исследований компании HeadHunter (Москва).

Средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашали женщин в Липецкой области, в 2020 году составила 26 000 рублей, в 2019 году – 25 000 рублей, в 2018 году – 23 000 рублей. Мужчин в 2020 году приглашали на вакансии с зарплатой в 35 000 рублей, также и в 2019 и 2018 – в 35 000 рублей. Самый большой разрыв за последние годы между зарплатами, на которые приглашали мужчин и женщин в регионе, был в 2018 году – тогда он составил 12 000 рублей.

Наиболее высокие зарплатные предложения в Липецкой области наблюдаются для соискателей-мужчин в профессиональных областях «Высший менеджмент» – в среднем 75 000 рублей, и в сфере «Строительство, недвижимость» (50 000 рублей). В топ профессиональных областей, в которых предлагают самые высокие заработные платы женщинам, входят «Высший менеджмент» – в среднем 61 000 рублей, и «Строительство, недвижимость» – 40 000 рублей.

Интересно, что есть всего одна профессиональная сфера в Липецкой области, где мужчинам, как правило, предлагают одинаковый уровень дохода с женщинами — это «Консультирование» – среднее зарплатное предложение здесь составляет 34 445 рублей.

Таб. 1. Медианные зарплаты вакансий, на которые приглашали мужчин и женщин — Липецкая область:

Стоит отметить, что в Липецкой области разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин ниже, равна с разницей по России в целом: 15 000 рублей (в среднем по стране ожидания мужчин составили 50 000 рублей). Разница между зарплатами в вакансиях, на которые приглашают мужчин и на которые приглашают женщин, в регионе тоже ниже общероссийских показателей: 9 000 рублей против 11 700 рублей. Кстати, наиболее сильный разрыв наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе – там мужчин приглашают на зарплату в 82 500 рублей, а женщин – в 40 000 рублей.