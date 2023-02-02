Заседание региональной антитеррористической комиссии состоялось в правительстве Липецкой области. Рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по совершенствованию мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

Заседание проведено в расширенном составе. В нем приняли участие федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор региона и главы муниципальных образований области в режиме видеоконференцсвязи. В ходе состоявшегося обсуждения подчеркивалась необходимость скоординированного и системного подхода к работе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по анализу складывающейся обстановки в сфере противодействия терроризму, своевременному выявлению причин и обстоятельств вовлечения граждан в террористическую деятельность.

По итогам заседания принято решение, направленное на повышение качества мониторинга и использования его результатов для повышения эффективности профилактического реагирования на возникающие террористические угрозы. «Одна из главных задач органов власти – обеспечить безопасность жителей региона. В сегодняшних условиях работа по противодействию терроризму требует комплексного подхода», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.