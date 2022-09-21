Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел сегодня губернатор Игорь Артамонов. Совещание состоялось в правительстве региона.

Были заслушаны доклады об итогах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности области, государственными гражданскими и муниципальными служащими за 2021 год, о предупреждении коррупционных проявлений в рамках реализации приоритетных национальных проектов в Липецкой области и о состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений в Усманском муниципальном районе Липецкой области. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

«Необходимо делать акцент на проведение профилактических мероприятий с каждым должностным лицом и служащим в органах государственной власти и органов местного самоуправления», — отметил Игорь Артамонов.