Сроки реализация Плана-графика мероприятий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, необходимых для реализации на территории Липецкой области норм Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 2021 году были рассмотрены на очередном заседании рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». Совещание провел руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичёв.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорной деятельности, правового управления администрации области, управлений экономического развития и цифрового развития региона, прокуратуры Липецкой области.

На совещании Анатолий Чичёв отметил, что на данном этапе реформы контрольной (надзорной) деятельности главной задачей для исполнительных органов государственной власти является обеспечение своевременного принятия разработанных в соответствии с новым федеральным законодательством проектов положений по видам регионального государственного контроля (надзора). Кроме того, на заседании большое внимание уделялось вопросам, связанным с формированием планов контрольно-надзорных мероприятий и программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год, а также информатизации контрольной (надзорной) деятельности в Липецкой области.

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере контрольно-надзорной деятельности является одним из важнейших направлений в дальнейшей работе.

«Приоритет профилактики нарушений обязательных требований, внедрение цифровых технологий при организации государственного контроля на территории области снижает административную нагрузку на бизнес и уровень коррупционных проявлений в деятельности контролирующих органов» – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.