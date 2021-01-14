Прокуратура Липецкого района выявила нарушения законности при предоставлении гражданину муниципальной услуги.

Постановлением администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача населению справок и выписок из похозяйственных книг». Муниципальная услуга предоставляется в срок 5 дней.

Установлено, что 18.09.2020 жительница района обратилась в сельскую администрацию с заявлением о предоставлении ей указанной муниципальной услуги.

Однако документ был выдан заявителю спустя месяц после поступления соответствующего заявления.

В этой связи в отношении главы администрации сельского поселения прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.2.1 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях (нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка предоставления государственной или муниципальной услуги).

На основании акта прокурорского реагирования глава сельской администрации привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявители имеют право на получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги.