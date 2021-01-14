Тепло вернулось практически во все дома, отключенные от отопления из-за повреждения сетей на улице Стаханова.

Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», специалисты подали тепло со сниженными параметрами по временной схеме в 21 МКД, две школы и три детских сада.

– При этом работы по замене поврежденного трубопровода еще продолжаются, без отопления остаются три дома, подключить их пока не представляется возможным, – поделились специалисты.

Так, тепло до сих пор не подали в дома №№ 24 и 28 на проспекте 60-летия СССР и №29А по улице Стаханова. Завершить работы на трубопроводе и подключить к системе теплоснабжения все МКД энергетики планируют до конца дня.

Приступили к подключению домов и управляющие компании, однако на прогрев помещений, а также удаление воздуха из труб потребуется время.

Как отмечают в городском департаменте ЖКХ, если к утру батареи полностью не прогреются, липчанам необходимо оставить заявку в ЕДС по номеру 8 800 450 48 48. Фиксация заявки позволит оперативно отслеживать её статус и ход работ.