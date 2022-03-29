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В п. Добринка началось строительство объездной автомобильной дороги. Это участок с улицы Фрунзе до поворота на ст.Плавица рядом с элеватором. Общая протяженность составит 1,8 км. Для жителей микрорайона Чамлычок, это значительно разгрузит движение от транспортных потоков.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на неудобства, связанные с проходящими по улицам Фрунзе – Кирова — Строителей большегрузами.

В итоге было принято решение о строительстве объездной автомобильной дороги. Это стало возможным благодаря предвыборным обещаниям главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Надеюсь, что уже в ближайшее время жители оценят новыЙ участок автомобильной дороги, который разгрузит движение, — прокомментировал глава Добринского района Роман Ченцов.

Сметная стоимость работ – 82,5 миллиона рублей. Подрядчиком строительства выступает ОАО «ДСУ-1» города Рогачев республики Беларусь. Протяженность строящегося объекта составит около 2 километров, средняя ширина насыпи 10 м, а асфальтобетонного полотна – 7 метров. Введение объекта в строй позволит направить поток большегрузов в объезд Добринки, что существенно снизит транспортную нагрузку на улицы имени Фрунзе и Кирова.